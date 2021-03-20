Цыганка, обокравшая пассажирку маршрутки в Петербурге, задержана полицией

Сотрудники петербургской полиции задержали молодую представительницу кочевого народа, оставившую пассажирку маршрутки без смартфона за 60 тысяч рублей.

По информации городского главка МВД, злоумышленницу поймали у дома №29 по улице Типанова — это 22-летняя цыганка, приехавшая в Северную столицу из Рязани. Оперативники установили, что она украла iPhone у 27-летней петербурженки в маршрутке.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ о краже. Отмечается, что у карманницы уже есть судимость за аналогичное преступление. Сейчас она арестована.

Полицейские полагают, что она может быть причастна к другим кражам, совершенным на территории города и области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мошенников, которые выманивали у пенсионеров деньги, давя на жалость.