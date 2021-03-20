Вор пробрался в квартиру пожилого философа в Петербурге и украл только икону

Вор пробрался в квартиру пожилого философа в Петербурге и украл только икону
У пожилого доктора философии украли икону. Фото: pixabay

Полиция разыскивает злоумышленника, укравшего икону у петербургского доктора философии одного из НИИ.

По информации главного управления МВД по Петербургу, накануне в полицию Калининского района позвонил 70-летний мужчина, работающий доктором философии. Он сообщил, что неизвестный домушник путем свободного доступа пробрался в его квартиру на Ключевой, 19.

Примечательно, что вора заинтересовала только одна икона — в деревянном резном окладе размером 7 на 5 сантиметров. Сумму ущерба устанавливают.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские приняли меры, чтобы разыскать и задержать злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цыганка, обокравшая пассажирку маршрутки в Петербурге, задержана полицией.

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Вор пробрался в квартиру пожилого философа в Петербурге и украл только икону