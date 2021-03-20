В Госдуме отреагировали на слова главы МВД Украины о новой холодной войне

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек оценил слова главы МВД Украины Арсена Авакова о риске начала новой холодной войны между Западом и Россией.

Аваков заявлял, что холодная война может развязаться после заявления американского президента Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине.

Бальбек считает, «американские элиты» сделали оскорбительные заявления, но, по его мнению, это лишь «вопрос воспитания отдельных людей». По словам депутата, господин Аваков погорячился насчет холодной войны. Он также отметил, что использование термина «холодная война» в этой ситуации неуместно.

В Госдуме уверены, что украинский министр сделал такое заявление, чтобы продемонстрировать народу, что он является «стратегом».

«Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны», — подчеркнул депутат, добавив, что Россия готова идти на диалог с США, но не видит взаимности.

Напомним, СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами назвал российского лидера «убийцей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посольство России получило от американцев письма с извинениями за слова Байдена.