В центре Москвы в ДТП пострадал чемпион Европы по баскетболу

По предварительным данным, водитель наехал на спортсмена намеренно.

В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадал чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источники в экстренных службах.

Все случилось на 3-й Тверской-Ямской улице. По предварительным данным, таксист намеренно наехал на спортсмена, после чего пострадавшему потребовалась госпитализация.

Пока непонятно, в каком состоянии находится Шабалкин. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском после ДТП упал столб: водители стоят в пробке. Автомобилисты отмечают, что из-за инцидента приходится долго ждать, так что лучше объезжать место аварии.