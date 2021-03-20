В центре Москвы в ДТП пострадал чемпион Европы по баскетболу

В центре Москвы в ДТП пострадал чемпион Европы по баскетболу
Баскетболист находится в больнице. Фото: Pixabay

По предварительным данным, водитель наехал на спортсмена намеренно.

В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадал чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источники в экстренных службах.

Все случилось на 3-й Тверской-Ямской улице. По предварительным данным, таксист намеренно наехал на спортсмена, после чего пострадавшему потребовалась госпитализация.

Пока непонятно, в каком состоянии находится Шабалкин. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском после ДТП упал столб: водители стоят в пробке. Автомобилисты отмечают, что из-за инцидента приходится долго ждать, так что лучше объезжать место аварии.

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