Леус: Санкт-Петербург во власти «Отто»

Будем надеяться, что весна все же наступит в Петербурге. Фото: Pixabay

Будем надеяться, что весна все же наступит в Петербурге. Фото: Pixabay

В воскресенье, 21 марта, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус традиционно поделился прогнозом на день и рассказал о текущих погодных условиях в Северной столице.

По словам синоптика сегодня Петербург будет ощущать влияние центральной части циклона, названного немецкими метеорологами «Отто».

Из-за этого циклона погода в городе будет преимущественно облачной.

По словам специалиста, выпадут осадки в виде снега, которые в дальнейшем перейдут в мокрый снег и в дожди.

Это вернёт температуру в зону оттепелей.

Так, днем температура воздуха составит +1…+3°, а в Ленинградской области же -1…+4°.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление в это воскресение будет меняться мало.

Оно составит 740 мм рт. ст., а это существенно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице в выходные 20-21 марта ожидается снег с ветром и ледяная корочка на дорогах, тротуарах и тропинках города.