Нетрезвый водитель на полной скорости влетел в дерево на Кораблестроителей и получил тяжелые травмы

На Васильевском острове вчера вечером произошла серьезная автомобильная авария. Мужчина на «Форд Фокусе» потерял управление и вылетел с дороги.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», все случилось примерно в 22:30 на улице Кораблестроителей, рядом с домом №28. Очевидцы рассказали, что 26-летний автомобилист выпил с друзьями и отправился домой на такси, но потом решил сам сесть за руль.

Он ехал на большой скорости и в какой-то момент потерял управления, из-за чего иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. От первого удара кусок обшивки двери остался на дереве.

Водителя пришлось вытаскивать из машины с помощью спасателей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в крайне тяжелом состоянии.

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