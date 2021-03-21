В Петербурге неизвестный на Audi в пробке сначала порезал шины, а потом напал на водителя

В Петербурге на Дачном проспекте водитель Audi резко напал с ножом сначала на Volkswagen, а затем бросился на водителя с кулаками. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» ДТП и ЧП Петербурга».
Видеорегистратор зафиксировал, как в Кировском районе на Дачном проспекте, пока машины стояли на светофоре, из автомобиля Audi быстро выбежал неизвестный.
В руках у него было нечто острое, похожее на нож. Он изо всех сил накинулся на заднее колесо стоящего в левом ряду Volkswagen.
Затем вернулся в свой автомобиль.
Позже водитель Volkswagen медленно подошел к проколотому колесу, и когда наклонился к нему, сзади на него с кулаками набросился порезавший колесо неизвестный.
В этот момент на помощь к пострадавшему пришли водители из соседних машин.
Неизвестный же постарался убежать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой.