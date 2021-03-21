В «Крестах» заключенный убил своего сокамерника

В &#171;Крестах&#187; заключенный убил своего сокамерника
Мужчине предъявили обвинение из-за смерти сокамерника. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел после того, как мужчины поссорились по непонятной причине.

В Санкт-Петербургской тюрьме «Кресты» в одной из камер нашли бездыханное тело арестованного. На трупе обнаружены признаки насильственной смерти, в убийстве обвиняется сокамерник. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, мужчины поссорились по непонятной причине. Один из них не смог смириться с обидой, достал заточку и ударил ей оппонента. В результате пострадавший получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино арестовали предполагаемого убийцу 16-летнего подростка. Царенков признал вину частично.

кресты СК РФ тюрьма убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Крестах» заключенный убил своего сокамерника
Собака погибла от удара током рядом со светофором в Красном Селе
Суд отказался отпустить задержанного в Пулково гендиректора ...
Глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу «Спутника V»
Врачи назвали причины постоянных головных болей
В Колпино арестовали предполагаемого убийцу 16-летнего подростка
В России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19
В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку своим укусом