В «Крестах» заключенный убил своего сокамерника

Инцидент произошел после того, как мужчины поссорились по непонятной причине.

В Санкт-Петербургской тюрьме «Кресты» в одной из камер нашли бездыханное тело арестованного. На трупе обнаружены признаки насильственной смерти, в убийстве обвиняется сокамерник. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, мужчины поссорились по непонятной причине. Один из них не смог смириться с обидой, достал заточку и ударил ей оппонента. В результате пострадавший получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино арестовали предполагаемого убийцу 16-летнего подростка. Царенков признал вину частично.