В дома Тихвина возвращается тепло

Пока что не все жители возвращаются к привычной жизни. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пока что не все жители возвращаются к привычной жизни. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во многих батареях и кранах начинает появляться горячая вода.

Глава администрации Тихвинского района Юрий Наумов рассказал, что в Тихвин возвращается тепло. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает 47news.

Специалисты наконец ликвидировали прорыв на теплотрассе, из-за которой без теплоснабжения остались жители всего города. Сейчас батареи становятся теплее, а из кранов снова течет горячая вода. Известно, что без отопления остаются жители 19 домов в 7-ом микрорайоне, где и случилась коммунальная авария.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове жители 39 домов провели день без отопления из-за прорыва труба. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отключили для устранения неполадки подающий трубопровод диаметром 200 мм.