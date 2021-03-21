Премьер Словакии рассказал, после чего уйдет в отставку

Премьер-министр не готов уходить просто так. Фото: pixabay.com

Премьер-министр не готов уходить просто так. Фото: pixabay.com

Политик добавил, что смог добиться договоренностей с Москвой о поставках вакцины от коронавируса.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович рассказал, каковы условия его ухода в отставку. Об этом 21 марта пишет РИА Новости.

Он отметил, что готов покинуть свой пост, если вместе с ним уйдут сразу несколько политиков. Среди них вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова, глава парламентского комитета по здравоохранению Яна Битто Циганикова и вице-спикер парламента Юрай Шелига.

Матович отметил, что именно благодаря ему удалось договориться с Москвой о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он уверен, что коалиционные партнеры сделали все, чтобы развязать кризис. Напоминаем, что премьер-министра Словакии раскритиковали за принятое решение на фоне пандемии коронавируса. Некоторые члены правительства потребовали его отставки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЮАР приняла решение о продаже имеющихся доз вакцины AstraZeneca.