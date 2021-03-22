В Шлиссельбурге за полчаса потушили горящий дом на 70 «квадратах»

В Кировском районе Ленобласти минувшей ночью произошел пожар в жилом доме. На месте работали восемь спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Жители Шлиссельбурга вызвали оперативные службы в 03:30 22 марта. В городе вспыхнул жилой дом на общей площади 70 квадратных метров.

На борьбу с огнем направили дежурные смены 127 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти — всего на месте происшествия работали восемь человек и две пожарных машины.

Ближе к четырем утра огонь был потушен. Сведений о возможных пострадавших нет. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы стали свидетелями драки таксиста с мужчиной.