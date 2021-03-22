В Ленобласти от коронавируса привились свыше 61 тысячи человек

В Ленинградской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. К настоящему моменту первично привились более 61 тыс. местных жителей.

Об этом стало известно в понедельник, 22 марта. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на сегодняшний день в 47 регионе привито 61 572 человека с учетом жителей Соснового Бора. Три тысячи из них — медицинские работники, еще две тысячи — педагоги, более 800 человек — работники социальной защиты и 712 — силовых структур.

Полный цикл вакцинации прошли 37 299 жителей Ленобласти. Сообщается, что сейчас в поликлиниках региона осталось всего 975 комплектов препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID-19 подтвердили еще у 865 жителей Петербурга.