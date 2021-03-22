В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили еще 125 человек

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Оперштабе по борьбе с пандемией. Днем ранее сообщалось о 127 новых случаях заражения.

С начала пандемии в регионе выявлено 38911 случаев заражения коронавирусом, при этом 35904 человек выздоровели.

В Петербурге также продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 865 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 387 тыс. 845 заболевших. Еще 245 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус.

С начала пандемии в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 56 пациентов с COVID-19.