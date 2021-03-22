В Ленобласти прошло совещание по поводу расселения аварийных домов и капремонта

В Ленобласти прошло совещание по поводу расселения аварийных домов и капремонта
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Скриншот: Online47

В понедельник, 22 марта, в Ленинградской области состоялось совещание, на котором обсуждалась реализация программ расселения аварийного жилья и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В ходе мероприятия председатель набсовета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин напомнил, что на рассмотрение Госдумы уже внесен разработанный Минстроем РФ законопроект об объединении данной организации и Фонда защиты прав дольщиков. «Он должен быть принят в этом году, скорее всего осенью», — отметил Степашин в разговоре с Online47. Новое объединение получит название Фонд развития территорий.

Чиновник также отметил, что, тогда как проблемы жилищно-коммунального характера — «вечная тема», вопрос обманутых дольщиков в течение трех лет должен быть «закрыт как класс». Степашин добавил, что Фонд заключил соглашение с Ленобластью о досрочном завершении текущей программы расселения аварийного жилья. К 2023 году новые квартиры получат 15 тысяч человек. Сейчас пока выявлено только 6 тысяч жителей, нуждающихся в переселении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жилплощадь в Ленобласти и Петербурге признана самой маленькой по площади среди городов России.

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