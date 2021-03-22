Психолог рассказала о первых признаках раскола в браке

Психолог рассказала о первых признаках раскола в браке
Вовремя отследив тревожные признаки, можно предупредить развод и разрушение отношений. Фото: pixabay

Психолог Ирина Иванова перечислила первые тревожные «звоночки», которые могут свидетельствовать о разладе в семейных отношениях.

По словам специалиста, в первую очередь, должно настораживать изменение в поведении партнера. К примеру, повышенная раздражительность и «молчанка» могут быть признаками угасших чувств. Кроме того, для отношений опасно изменение приоритетов, когда интерес к какому-либо занятию становится сильнее, чем к времени, проводимому вместе.

При этом психолог отмечает, что важно учитывать цикл жизни семьи. При наличии маленьких детей важно чувствовать опору друг в друге, а если дети уже выросли, наоборот, хорошо иметь еще одну часть жизни, наполняющую человека энергией. Тогда партнеры, встречаясь, могут обмениваться этой энергией, заключила эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие люди наиболее психологически устойчивы к пандемии COVID-19.

психология семейные проблемы


 

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