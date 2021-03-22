Власти Петербурга вместе с РАНХиГС помогут безработным горожанам с переобучением

Власти Петербурга вместе с РАНХиГС помогут безработным горожанам с переобучением
Обучение пройдут более 56 тысяч человек. Фото: пресс-служба Службы занятости населения Санкт-Петербурга

Власти Северной столицы при содействии СЗИУ РАНХиГС в рамках проекта «Содействие занятости» помогут безработным петербуржцам в переобучении и трудоустройстве.

Помощь предлагают матерям в декрете, многодетным родителям, а также людям предпенсионного возраста. По условиям программы, разработанным Минтрудом РФ и обязательными для вузов-участников, 75% человек, пришедших на переобучение, будут трудоустроены после завершения курсов.

В течение 2021 года во всех кампусах академии, включая Северо-Западный институт управления, обучение по специальностям, востребованным на сегодняшнем рынке труда, пройдут 56 тысяч человек. Отметим. что в 2020 году переобучение прошли более 2 тысяч петербуржцев старше 50 лет и свыше тысячи сотрудников городских предприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлили социальные выплаты медикам, пострадавшим от пандемии коронавируса, на весь 2021 год.

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