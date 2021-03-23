Вакцина в виде капель для носа и рост смертности: последнее о COVID-19 в России и мире

Всемирная организация здравоохранения констатировала рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире. На этом фоне в ЕС заявляют, что Европа не нуждается в российской вакцине. В Норвегии, между тем, продолжают регистрировать смерти после введения препарата AstraZeneca.

По данным ВОЗ, число летальных случаев в результате коронавируса увеличивается пятую неделю подряд. Уточняется, что в Европе также был зафиксирован рост заражений на 12 % за последнюю неделю.

Отметим, на этом фоне Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны ЕС не нуждаются в российской вакцине «Спутник V2».

В Норвегии, между тем, еще два человека скончались после получения прививки AstraZeneca. Всего после вакцинации в больницу попали пять человек. У госпитализированных обнаружили комбинацию тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один человек, медик, умер еще в начале прошлой недели. Пока специалисты устанавливают, связаны ли смертельные случаи с вакцинацией.

В Испании уже возобновили вакцинацию этим препаратом.

В России пока проводят испытания нового типа вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Разработчики считают, что препарат в таком виде не несет никаких побочных эффектов. В будущем его планируют использовать для иммунизации детей младшего возраста.

К слову, к вакцинации планирует приступить и российский президент. Сегодня. 23 февраля, он намерен пройти первый этап. Какую именно из трех вакцин выбрал глава государства, уточнять не стали.

Отметим, накануне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время особенно важно заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации.

«Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера», — сказал Онищенко, комментируя выводы экспортов ВОЗ об источнике коронавируса.