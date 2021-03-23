«Спутник V» могут одобрить в странах ЕС уже через полтора месяца

Эксперты полагают, что препарат действительно безопасен и эффективен и с его регистрацией не возникнет проблем.

Член правления Европейского агентства лекарственных средств заявил, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» могут одобрить в странах Евросоюза уже через полтора или два месяца. Об этом 23 марта сообщает ТАСС.

Он отметил, что данные, опубликованные журналом Lancet, кажутся заслуживающими доверия. Вполне возможно, что после тщательной проверки ЕМА вакцина получит одобрение. При этом процесс может затянуться из-за того, что между Россией и ЕС нет соглашения о надлежащей производственной практике. Дело в том, что эксперты могут захотеть изучить, как нужно производить препарат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сделал прививку от коронавируса. Президент чувствует себя нормально и планирует завтра заниматься привычными делами.