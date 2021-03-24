Коронавирус стал причиной смерти еще 35 петербуржцев

В Северной столице за сутки скончались 35 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 42 человека, то есть на семь человек больше.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 53 пациента с COVID-19. Следом идет Московская область с 24 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще восемь человек. Статистика смертности по всей стране пополнилась 401 случаем смерти от последствий коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 12 029 человек. В целом по России от COVID умерли 96 219 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом.