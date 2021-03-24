Житель Петербурга цинично домогался в соцсетях девятиклассницы из Ленобласти

В течение полутора месяцев, с 4 июня по 17 июля 2019 года 47-летний житель Северной столицы совершал развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения из поселка Лебяжье в Ленобласти. Во вторник, 23 марта, злоумышленника удалось задержать.

Преступник переписывался со школьницей в социальной сети «ВКонтакте», вел циничные разговоры на сексуальные темы и неоднократно предлагали вступить с ним в половой акт, а также обсуждал иные вопросы интимного характера. Кроме того, как позже установили правоохранители, в апреле 2019 года мужчина встречался со своей жертвой. Он не стеснялся в своих действиях — трогал ребенка и также рассказывал о возможности вступить в половой акт.

Вычислить педофила удалось не сразу, однако после того, как следователи собрали доказательную базу, во вторник, 23 марта, петербуржец был задержан на выходе из станции метро «Дунайская». Преступник дал признательные показания и остается под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке задержали троих по подозрению в похищении девушки.