В Египте контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение по Суэцкому каналу, в пробке стоят больше 100 судов

Самая длительная задержка движения по Суэцкому каналу случилась из-за аналогичного происшествия в 2004 году - устранение аварии заняло три дня. Скриншот: Twitter @marceldirsus

Самая длительная задержка движения по Суэцкому каналу случилась из-за аналогичного происшествия в 2004 году - устранение аварии заняло три дня. Скриншот: Twitter @marceldirsus

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде.

По информации представителей Evergreen Marine, судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер. Однако, признание проблемы не может ускорить её решения: чтобы снять с мели контейнеровоз длиной 400 и шириной 59 метров, может потребоваться несколько дней.

При этом уже сейчас происшествие стало причиной очереди из более чем сотни судов, ожидающих возможности пересечь Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10% международной торговли. Суэцкий канал находится в Египте, а егого протяженность составляет 193 километра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 марта в Черном море заметили корабль НАТО.