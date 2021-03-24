В Сочи задержали лицеиста, который планировал нападение на одноклассников

В Сочи задержали лицеиста, который планировал нападение на одноклассников
Что сподвигло подростка на преступный замысел, неизвестно. Фото: ФСБ

Региональное управление Федеральной службы безопасности предотвратило чрезвычайное происшествие в Сочи, где школьник планировал нападение на своих одноклассников.

Правоохранители опубликовали видеоролик из квартиры подростка, где он планировал свое преступление. На кадрах записи видны компоненты самодельной взрывчатки, место, где мальчик, судя по всему, проводил эксперименты по созданию взрывного устройства, различные чертежи, а также скриншоты его переписок в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что о преступных планах лицеист рассказывал на свой транце в интернете. Подросток организовал онлайн-сообщество, где делился опытом по изготовлению самодельных бомб, демонстрировал фото- и видеоматериалы своих экспериментов, а также жаловался на ожоги. Уголовное дело пока что, однако, не возбуждали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ ликвидировали 37 подпольных оружейных производства в разных регионах России.

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