В Пушкине открылся детский сад на 200 мест

В Пушкине открылся детский сад на 200 мест
В детский сад смогут ходить 200 детей. Фото: Смольный

В учреждение будет специальную группа для детей с нарушениями речи.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 24 марта, побывал в новом детском саду в Пушкине. Объект открылся на Красносельском шоссе, его построили в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик отметил, что в Пушкинском районе живет множество молодых семей, которым необходимы различные социальные учреждения. В детский сад смогут ходить 200 человек, в нем есть группа для детей с нарушениями речи.

Для детей сделали бассейн, залы для занятий музыкой, танцами и физкультурой, а также закрытую благоустроенную территорию. Напоминаем, что в районе открыты 48 детских садов, в которые ходят более 14,6 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Кораблестроителей открылся детский сад на 220 мест.

Александр Беглов детский сад новости СПб пушкин


 

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