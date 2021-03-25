Госпитализаций ковид-пациентов в Петербурге стало на 6% меньше

Власти Северной столицы отмечают тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, однако ситуация все еще остается напряженной.

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, снижение количества суточных госпитализаций свидетельствует о том, что город постепенно выходит на плато, передает телеканал «Санкт-Петербург».

За последние две недели в больницах оказалось на 6% меньше пациентов с подтверждённым коронавирусом, чем были госпитализированы в предыдущие 14 дней. При этом в целом среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 все равно встречается довольно часто. «Мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых», — отметил Сарана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за минувшую неделю, наоборот, выросла на 20%.