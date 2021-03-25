Мишустин: Россия прошла самый сложный период пандемии

Мишустин: Россия прошла самый сложный период пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется и самый сложный этап пройден. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, стране удалось избежать взрывного роста заболеваемости. В настоящее время нагрузка на медицинские учреждения постепенно снижается.

Мишустин отметил во время выступления на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора, запись которого имеется на официальном сайте российского правительства, страна уже прошла самый сложный этап, причем без полной остановки экономики и социальной жизни. И добавил, что COVID-19 перестанет распространяться, когда у населения сформулируется коллективный иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус унес жизни 37 петербуржцев. Всего с начала пандемии в городе число летальных исходов достигло 12 066.

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