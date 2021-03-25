В России планируют развивать новый вид ипотеки

В Банке России считают, что зеленая ипотека, в первую очередь, будет популярна среди молодежи. Фото: pixabay

В Банке России считают, что зеленая ипотека, в первую очередь, будет популярна среди молодежи. Фото: pixabay

В России начнут на льготных условиях выдавать кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Серей Швецов во время выступления на XVI международном финансовом форуме НФА, передают «Ведомости» в четверг, 25 марта. По словам Швецова, Центробанк считает необходимым уже в этом году определить характеристики зеленых квартир, чтобы как можно скорее ввести соответствующую ипотеку.

«Это стимулирует застройщиков переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома», — объяснил представитель регулятора. Скорее всего, зеленая ипотека будет популярной у россиян, а значит, у застройщиков появится мотивация к возведению такого рода жилья. Разработкой этого проекта займется институт развития «Дом.рф».

В Европе зеленой ипотекой называют жилищные кредиты, которые выдаются на приобретение недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности или на ремонт старого жилья, предполагающий увеличение этого показателя.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год петербургские работодатели увеличили предложение по зарплате.