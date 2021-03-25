Путин расширит географию поездок после выработки антител к COVID-19

Путин заявил, что все зависит от количества антител и сроков их появления. Фото: kremlin.ru

Путин заявил, что все зависит от количества антител и сроков их появления. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин сообщил, что увеличит количество поездок с визитами после того, как у него появятся антитела к коронавирусу.

Во вторник глава государства привился первой дозой двухфазной вакцины. Следующий этап вакцинации он пройдет примерно через три недели.

Путин заявил в ходе видеовстречи с деятелями культуры, что все зависит от количества антител и сроков их появления. По его словам, после этого он будет расширять географию посещения различных объектов. Президент намерен посещать объекты культуры, библиотеки и тому подобное. «Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — добавил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации.