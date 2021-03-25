Ливан получил первую партию вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Открыта электронная платформа для регистрации компаний, профсоюзов и других организаций, которые хотят получить прививку для своих сотрудников, сообщает РИА «Новости».

Вакцинация «Спутником V» будет проходить под надзором министерства здравоохранения страны в медицинских центрах и больницах, аккредитованных ведомством.

Планируется, что первые прививки будут сделаны уже 30 марта.

, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель для носа.