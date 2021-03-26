Петербуржцев предупредили о дожде и гололедице в пятницу

В последний день рабочей недели в Северной столице будет тепло и влажно. Об этом сообщили в городском МЧС.

В пятницу, 26 марта, в дневное время столбик термометра поднимется до 6-8 градусов тепла. Ожидается облачность и небольшой дождь.

Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление слабо повысится. Местами на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 26 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.