В мире за сутки подтвердились 574 тысячи заражений COVID

За сутки в мире коронавирус был выявлен у более чем у 574 тыс. человек. В «антирейтинге» стран по заболеваемости COVID-19 Россия переместилась на пятое место, пропустив вперед Францию.

По данным на пятницу, 26 марта, в мире новый вирус подхватили уже 125 057 607 человек, 77 266 808 пациентов смогли побороть заболевание. Коронавирус унес жизни 2 737 143 человек.

Как сообщили на сайте Университета Джона Хопкинса, больше всего инфицированных в США: 30 061 223 ковид-пациентов, скончались от COVID 546 058 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Бразилия (12 220 011 инфицированных, 300 685 скончались), следом идет Индия (11 787 534 зараженных, умерли 160 692 человека).

Россия оказалась на пятом место списка: медики выявили 4 442 492 заболевших, погибли от нового вируса 95 010 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве растет число новых случаев заражения COVID-19 среди пожилых людей.