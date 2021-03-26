Катя Лель предупреждает о скором пришествии инопланетян на Землю

Певица Катя Лель давно убеждена в своем контакте с внеземными существами, которых, более того, она регулярно наблюдает в различных географических точках.

По словам поп-звезды, представители инопланетных цивилизаций все чаще проявляют себя в разных странах, и «совсем скоро они придут», передает её слова «Комсомольская правда». Катя Лель утверждает, что стала «избранной», потому что в одной из прошлой жизней сама была частью некой внеземной расы, и в её организме осталось их ДНК.

Певица также добавила, что у неё есть два клона на разных планетах. Эту информацию ей передали инопланетяне во время очередного контакта. Последняя встреча с пришельцами произошла не так давно в самом центре столицы — прямо из окна своего дома Катя Лель увидела летающую тарелку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Нагиев рассказал о своих впечатлениях от роли маньяка Чикатило.