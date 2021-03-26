Беглов поделился впечатлениями от прививки против коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов недавно завершил процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции и поделился своими впечатлениями.

По словам градоначальника, он уже получил оба компонента препарата, и каждый из этапов вакцинации прошел безболезненно. «Чувствую себя хорошо», — подвел итог глава Петербурга. Он подчеркнул, что рассчитывает на содействие горожан в борьбе с пандемией, а также на их гражданскую сознательность, которая не позволит им проигнорировать вакцинацию.

Беглов напомнил, что массовые прививки являются наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Северной столице как минимум один компонент вакцины получили больше 332 тысяч человек, более 243 тысяч прошли полный цикл процедуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербург, похоже, неизбежно надвигается третья волна коронавируса.