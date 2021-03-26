Чиновники заспорили об объемах вакцинации, пока на Петербург идет третья волна COVID-19

Петербургу, похоже, не удастся миновать третьей волны коронавируса, которую может спровоцировать появление новых штаммов. Чиновники, между тем, спорят о том, сколько населения нужно привить от COVID-19 – представления Смольного и Минздрава несколько разошлись.

О третьей волне коронавируса в Петербурге предупредил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его словам, вспышка коронавируса может произойти в Северной столице уже в апреле – мае. Ее, отметил Сарана, может спровоцировать появление новых штаммов коронавируса и мутации уже циркулирующих в стране.

При этом чиновник подчеркнул: избежать подъема заболеваемости можно с помощью более активной вакцинации. Примечательно, представления Смольного и Минздрава о том, сколько жителей города должно быть привиты от коронавируса, разошлись.

В планах Межведомственной рабочей группы под руководством директора Центра Алмазова Евгения Шляхто привить около 1,2 млн человек. Цифра довольно скромная по сравнении с той, которую ждут в Минздраве. Там считают, что прививку должны получить как минимум 60% населения, а это – 2,6 млн петербуржцев.

Если исходить из показателей Минздрава, то план в Петербурге выполнен только на 13%. С начала вакцинации хотя бы одну прививку получили только 336 тысяч жителей города. При этом с начала кампании в Петербурге говорят о нехватке препарата для вакцинации. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обращался с таким вопросом в Минздрав, где проблемы не увидели, а последние две недели горожане начали получать отказы в прививочных пунктах, где указывали на отсутствие препарата. Два дня назад в город, наконец, привезли более 39 тысяч доз.

Отметим, что в Петербурге 183 жителя, зараженных коронавирусом, остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.