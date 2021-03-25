В Петербурге на аппаратах ИВЛ остаются менее 199 пациентов с коронавирусом

В Петербурге на аппаратах ИВЛ остаются менее 199 пациентов с коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 183 горожан, зараженных коронавирусом, остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что 28% от общего числа пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме.

Сейчас в Петербурге развернуто 6 248 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, 1 818 из которых остаются свободными (29,1 процент от общего числа коечных мест).

С начала пандемии в Северной столице выявлено 390268 случаев заражения COVID-19. Скончались 12066 человека, в том числе 37 — за последние сутки. Выздоровело 341141 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.

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