Дубленку Путина могли сшить в петербургском ателье

Дубленку Путина могли сшить в петербургском ателье
Путин покорил всех своей дубленкой. Фото: Кремль

Владелец мастерской заявил, что именно в Петербурге создали дизайн не только дубленки, но и полукомбинезона.

Руководитель одного из петербургских ателье рассказал, что именно в его мастерской создали дизайн дубленки и полукомбинезона, которые надевал президент Владимир Путин во время поездки в тайгу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Костюм, по словам предпринимательницы, создали 3,5 года назад. Его заказал не сам президент, а постоянный клиент. Он признался, что хочет сделать подарок и предоставил для образца свой дубленный костюм, на основе которого разработали и пошили новую модель.

Мастер отметила, что ей было бы приятно знать, что Путин носит дубленку из ее ателье. Она добавила, что не знала, для кого создается дизайн и это даже к лучшему – в противном случае тряслись бы руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что благовещенка спела песню Путину и президент пожелал ей успеха в поступлении в Гнесинку.

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