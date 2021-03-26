Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России

Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России
СМИ пишут, что женщина переболела коронавирусом. Фото: Pixabay

Россиянка умерла после продолжительной болезни.

Жительница Волгограда Наталья Руденко скончалась после продолжительной болезни. Россиянка, весившая в 2015-м году более 300 килограммов, считалась самой тяжелой женщиной страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Знакомые Натальи рассказали, что женщина долго болела и недавно ее не стало. Никаких подробностей не разглашается. СМИ пишут, что россиянка болела коронавирусом, что и могло спровоцировать летальный исход.

Напоминаем, что история Натальи привлекла внимание журналистов в 2015-м году. Тогда она весила более 300 килограммов и призналась, что ничего не может с этим поделать. Благодаря вниманию врачей, Наталья смогла похудеть до 225 килограммов и встретить любимого мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о смерти экс-коллеги от ковида в Латвии.

волгоград смерть шоу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Коваль, обвиняемый во взятке, останется под стражей до 29 июня
Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России
Глава МО Екатерингофский оспорил административный штраф
Ученые выяснили, для чего было древним скандинавам укладывать мертвеца на ...
Дубленку Путина могли сшить в петербургском ателье
Не просто точка на карте: Олега Мельниченко Путин назначил врио губернатора ...
В Петербурге в субботу ожидается сильный туман
В Петербурге снесут аквапарк «Вотервиль» и построят гостиничный ...