Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России

Россиянка умерла после продолжительной болезни.

Жительница Волгограда Наталья Руденко скончалась после продолжительной болезни. Россиянка, весившая в 2015-м году более 300 килограммов, считалась самой тяжелой женщиной страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Знакомые Натальи рассказали, что женщина долго болела и недавно ее не стало. Никаких подробностей не разглашается. СМИ пишут, что россиянка болела коронавирусом, что и могло спровоцировать летальный исход.

Напоминаем, что история Натальи привлекла внимание журналистов в 2015-м году. Тогда она весила более 300 килограммов и призналась, что ничего не может с этим поделать. Благодаря вниманию врачей, Наталья смогла похудеть до 225 килограммов и встретить любимого мужчину.

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