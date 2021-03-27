Муж Бородиной подтвердил беременность телеведущей

Муж Бородиной подтвердил беременность телеведущей
Ксения Бородина и Курбан Омаров в аэропорту. Фото: скриншот Instagram

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подтвердил в соцсетях, что они ждут еще одного ребенка.

Новый снимок бизнесмен опубликовал в своем Instagram–аккаунте. На фото он обнимает жену, прижавшуюся к его плечу. Кадр был сделан в аэропорту Шереметьево на фоне самолетов.

Подписчики не могли не заметить, что Бородина несколько поправилась. В комментариях к посту они спросили о возможном пополнении, на что Омаров дал утвердительный ответ.

«Ксюша беременна?» – спросила подписчица.

«Да», –ответил Омаров.

Некоторые пользователи Сети считают, что таким образом супруг телеведущей пошутил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Бородина посоветовала бедным россиянкам не рожать много детей.

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