Муж Бородиной подтвердил беременность телеведущей

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подтвердил в соцсетях, что они ждут еще одного ребенка.

Новый снимок бизнесмен опубликовал в своем Instagram–аккаунте. На фото он обнимает жену, прижавшуюся к его плечу. Кадр был сделан в аэропорту Шереметьево на фоне самолетов.

Подписчики не могли не заметить, что Бородина несколько поправилась. В комментариях к посту они спросили о возможном пополнении, на что Омаров дал утвердительный ответ.

«Ксюша беременна?» – спросила подписчица. «Да», –ответил Омаров.

Некоторые пользователи Сети считают, что таким образом супруг телеведущей пошутил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Бородина посоветовала бедным россиянкам не рожать много детей.