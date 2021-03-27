Петербургский детский коллектив «ХИТрюшки» вместе с Наташей Королевой снял клип в поддержку авиации

Петербургский детский коллектив &#171;ХИТрюшки&#187; вместе с Наташей Королевой снял клип в поддержку авиации
Наташа Королева и детский музыкальный коллектив "ХИТрюшки". Фото: Википедия

Петербургский музыкальный коллектив «ХИТрюшки» и звезда российской эстрады Наташа Королева выпустили совместный социальный видеоклип в поддержку авиации, которая пока не восстановилась после ограничительных мер.

По сюжету музыкального клипа дети переносятся в аэропорт, где нарисованный ими самолет мечты превращается в настоящее воздушное судно.

Школьники вдруг становятся стюардами, стюардессами и бортпроводниками.

На лайнере оказывается Наташа Королева, которая отправляется путешествовать вместе с «ХИТрюшками».

Отмечается, что автор стихов к песне — петербургская поэтесса, член Союза Писателей, автор пяти поэтических сборников Галина Заренкова.

Песню в исполнении ансамбля «ХИТрюшки» весной будет на всех музыкальных фестивалях Северной столицы.

Инициатива, снять клип, понравилась авиакомпании «Россия», поэтому для этого было выделено настоящее воздушное судно и персонал для обслуживания съемок.

Создатели надеятся, что социальный клип будет призывать граждан совершать эпидемиологически безопасные поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Черногории рассказали, что планируется открыть прямое авиасообщения с Россией через полтора месяца.

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