В Приморском районе ожидается открытие пяти школ и семи детсадов

В Приморском районе ожидается открытие пяти школ и семи детсадов
В районе строят новые соцобъекты. Фото: Baltphoto

Соцобъекты должны быть готовы в 2021 году.

В Приморском районе в 2021 году планируют построить пять новых школ и семь детских садов. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Два садика появятся в ЖК «Новоорловский» на Суздальском шоссе, их открытие должно состояться в апреле и сентябре. В ЖК «Золотая гавань» на Яхтенной откроется детсад на 190 мест, работы завершат к 1 июня. Здание довольно проблемное, его возводили на протяжении пяти лет разные подрядчики и наконец заканчивают. Также дошкольные учреждения появятся в ЖК «Чистое небо», ЖК «Ультра Сити» и ЖК «Приморский квартал».

В общей сложности в новые детсады смогут ходить 1100 малышей. Что касается школ, то они откроются в ЖК «Шуваловский», ЖК «Юбилейный квартал», ЖК «Артлайн», а также на углу проспекта Оптиков и Туристской улицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине открылся детский сад на 200 мест.

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