В Ленобласти ожидается теплое воскресенье

В Ленобласти ожидается теплое воскресенье
Воздух прогреется до +12. Фото: Pixabay

Воздух успеет прогреться до плюс 12 градусов.

В Ленинградской области сегодня, 28 марта, ожидается теплая, по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью столбик термометра может опуститься до минус трех градусов. Утро выдастся дождливым, а вот в темное время суток обойдется без существенных осадков. Днем распогодится: воздух прогреется до плюс 12 градусов. Спасатели предупреждают о вероятной гололедице, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

Эксперты отмечают, что атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что весной в Петербурге может начаться третья волна коронавируса. В Смольном посчитали, что в городе должно быть вакцинировано как минимум 1,2 млн человек для формирования коллективного иммунитета.

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