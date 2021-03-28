В воскресенье утром Петербург свободен от пробок

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели почти нет пробок. Дорожная ситуация в городе оценивается в один балл.

Сегодня, 28 февраля, к 8:50 утра городские трассы практически свободны от пробок. Согласно данным сервиса «Яндек.Карты», только к 11:00 заторы могут вырасти до 2 баллов.

Так, небольшое скопление машин наблюдается на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Измайловском проспекте, Московском шоссе, Кременчугской улице, Суворовском проспекте и Большой Пушкарской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небо над Петербургом постепенно затянет плотными облаками, во второй половине дня местами пройдут дожди.