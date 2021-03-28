В воскресенье в Петербург придут дожди, но тепло останется

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня небо над Петербургом постепенно затянет плотными облаками, во второй половине дня местами пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 28 марта, на погоду Северной столицы окажет влиняние теплый атмосферный фронт. Уменьшение солнечного прогрева компенсируется адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5-6° превысят климатическую норму.

Температура воздуха в городе прогреется до 10-12 градусов тепла, в Ленобласти также будет около +12 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.