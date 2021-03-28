В Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»

Немецким властям следует уже сейчас начинать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое мнение выразил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.
По его словам, он выступает за «Спутник V» не из-за его российского происхождения, а из-за необходимости для Германии получить все возможные препараты от COVID-19.
Рамелов отметил в интервью газете Die Welt, что европейский регулятор должен проверить препарат в соответствии со всеми правилами.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель извинилась и отменила ввод локдауна в Германии. Канцлер принесла извинения перед гражданами страны.