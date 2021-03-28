В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID

За последние сутки в России зафиксировали 9 088 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Общее число заболевших с начала пандемии в стране превысило 4,5 млн и составляет 4 519 832.

Также за сутки на территории России полностью выздоровели 10 337 человек, побороть болезнь не смогли 387 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 878 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 610 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 102 человека.