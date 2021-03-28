Россияне раскрыли лучший возраст для рождения первенца

Россияне раскрыли лучший возраст для рождения первенца
9% россиян так и не смогли определиться с возрастом, они выбрали вариант «затрудняюсь ответить». Фото: pixabay.com

Россияне считают, что лучше всего заводить первого ребенка, когда родителям исполнилось от 25 до 28 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, по мнению около 44% опрошенных, женщине лучше всего родить первенца в возрасте от 19 до 24 лет. А вот для мужчин появление первого ребенка оптимально в возрасте 25-29 лет, считают 48% респондентов.

Лишь 2% заявили, что ребенок должен появиться после 40 лет. Почти никто не счел разумным заводить первенца до 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что после 35 лет происходит снижение потенциала к деторождению.

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