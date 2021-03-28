После смертельного ДТП на трассе Сортавала проводится проверка

В воскресенье, 28 марта, на трассе Сортавала произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 14:00 во Всеволожском районе Ленобласти на трассе Сортавала мужчина, управляя автомобилем Субару не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель погиб на месте происшествия. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент случился вечером 27 марта в городе Тосно. По данным следствия, автоледи не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 года рождения.