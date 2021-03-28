В центре Гамалеи некоторым сотрудникам сделали повторное введение вакцины «Спутником V»

Некоторым сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сделали повторное введение вакцины препаратом от коронавируса «Спутник V», чтобы укрепить защитный уровень антител. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.
Известно, что повторная вакцинация проводится при условии предварительного проведения полного курса первичной вакцинации и отсутствия противопоказаний.
Логунов заметил, что результаты ревакцинации очень успешны.
«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о выработке антител у перенесших коронавирус.