В центре Гамалеи некоторым сотрудникам сделали повторное введение вакцины «Спутником V»

"Спутник V" одобрен почти в 60 государствах, о нем знают без малого три четверти опрошенных. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

"Спутник V" одобрен почти в 60 государствах, о нем знают без малого три четверти опрошенных. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Некоторым сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сделали повторное введение вакцины препаратом от коронавируса «Спутник V», чтобы укрепить защитный уровень антител. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

Известно, что повторная вакцинация проводится при условии предварительного проведения полного курса первичной вакцинации и отсутствия противопоказаний.

Логунов заметил, что результаты ревакцинации очень успешны.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о выработке антител у перенесших коронавирус.