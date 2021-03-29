На Аляске произошло крушение вертолета, пять человек не выжили

Пять человек стали жертвами крушения вертолета в американском штате Аляска, еще один человек госпитализирован с травмами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент общественной безопасности, все случилось на леднике Кник к востоку от Анкориджа. Там нашли обломки вертолета. На место происшествия вызвали спасателей, которые нашли на месте крушения единственного выжившего и транспортировали его в больницу.

Еще пятеро человек получили смертельные травмы, их тела были найдены рядом с местом ЧП. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Местные власти временно запретили полеты в районе ледника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что альпинист погиб при падении с вулкана на Камчатке. Специалисты нашли его тело в ущелье.