Зоозащитники взялись спасать замерзшую в сугробе истощенную сову в Коми

Птица несколько дней провела в сугробе. Фото: скриншот "Девять жизней"

Птица несколько дней провела в сугробе. Фото: скриншот "Девять жизней"

Полярной сове из Усинска в Республике Коми понадобилась срочная помощь. Замерзшую и истощенную птицу нашли на территории одного из садиков.

Сову обнаружили в воскресенье, 28 марта. Сова настолько сильно замерзла, что не могла двигаться. Выхаживать ее взялась руководитель группы помощи бездомным животным «Девять жизней» Елена Яковлева. В официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте» поделились фотографиями птицы.

По словам зоозащитницы, из-за специфических особенностей пищеварения птицы ее будет трудно снова вернуть к привычному ей режиму существования, однако женщина приложит все возможные для этого усилия.

Птице окажут необходимую поддержка, ее отпустят на свободу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на Елагином острове запечатлели спящую сову.