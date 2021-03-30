Продажи автомобилей в Петербурге подскочили на 19% с начала 2021 года

Продажи автомобилей в Петербурге подскочили на 19% с начала 2021 года
В Петербурге в нынешнем году продажи авто лучше, нежели в России.Фото: pixabay.com

В Петербурге с начала 2021 года российские автодилеры смогли осуществить продажу 21 тыс. 305 новых легковых автомобиля. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

За такой же промежуток времени в прошлом году показатель реализации авто был меньше на 19%.

Известно, что за данный период большей популярностью серди клиентов стала машины марки KIA.

По информации аналитического агентства “Auto-Dealer-СПб”, автомобильный рынок Петербурга в этом году показывает гораздо лучшее развитие, чем общероссийский.

Так, в Северной столице больше всего продали автомобили KIA. В январе и феврале этого года модель KIA Rio реализовать в 2,5 раза больше.

На втором месте по популярности идут машины LADA. В след за ними автомобили марки Hyundai, Renault и Skoda.

Если говорить о таких брендах как Volkswagen, Toyota и Nissan, то они показали падение продаж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вырос спрос на дворников Вырос спрос на дворников.

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